Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,68
28,79
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

В мире обнаружили новый синдром, который связывают с COVID-19: умирают дети

17 мая, 10:50

Татьяна Очеретяна

Заболевания обнаружили в Европе и США

В Европе два ребенка умерли и еще у минимум 230 детей обнаружили новый опасный для жизни синдром, который может быть связан с COVID-19. Об этом сообщает Европейский Центр по контролю и предупреждению болезней. Летальные случаи зафиксировали в Великобритании и Франции.

В США медики 15 штатов расследуют случаи заболеваний детей. Только в штате Нью-Йорк официально обнаружили 102 ребенка, которые имеют эту загадочную болезнь, трое детей умерли.

"Мы потеряли трех детей в Нью-Йорке из-за этого. 5-летнего мальчика, 7-летнего мальчика и девочку, которой было 18 месяцев. Эти случаи есть по всему штату, везде, где проживают люди", – заявил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

Реклама

"Как и штат Нью-Йорк, 16 других штатов и 6 европейских стран сообщили о случаях детей, страдающих болезнью, потенциально связанной с COVID. Нам нужно понять все, что возможно, и как можно быстрее, когда речь идет о наших детях", - написал губернатор Нью-Йорка в Twitter.

До этого времени коронавирус считался наиболее опасным для пожилых людей и тех, кто имеет хронические болезни. Впрочем, новая загадочная болезнь может свидетельствовать о том, что вирус несет значительно больший риск для детей и подростков, чем считалось ранее.

В тренде
Социальная дистанция на пляже: будут ли итальянцы отдыхать в отдельных кабинках

Все пациенты с загадочной болезнью имели по крайней мере два из следующих симптомов: сыпь или признаки воспаления вокруг рта, ладоней или ступней; шок или низкое кровяное давление; проблемы с сердцем, нарушение кровотечения, острые желудочно-кишечные расстройства. Высокая температура обычно держится более трех дней.

Напомним, исследователи из университета в провинции Чжэ Цзян утверждают – COVID-19 мутировал в 33 различные штамма, причем самые смертельные вариации свирепствуют именно в Европе.

Реклама

Кроме того, ранее мы писали, как мужчина в Исландии подхватил сразу два штамма коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США Европа коронавирус синдром

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 17 мая
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 17 маяЕвросоюз
ЕС не позвал Украину на саммит Восточного партнерства: названа причина
ЕС не позвал Украину на саммит Восточного партнерства: названа причинаПолитика
Крым – это Украина, а Россия ответственна за войну: новый документ Евросоюза
Крым – это Украина, а Россия ответственна за войну: новый документ ЕвросоюзаПолитика
Семейство нашло
Семейство нашло "сюрприз" в бананах из супермаркета: фотоFun
К 9 Мая президенты трех стран обвинили Россию в переписывании истории
К 9 Мая президенты трех стран обвинили Россию в переписывании историиЕвросоюз
Украинский посол раскрыл подробности пари с
Украинский посол раскрыл подробности пари с "другом" Путина из-за КрымаКрым

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...