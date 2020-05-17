В мире обнаружили новый синдром, который связывают с COVID-19: умирают дети

В Европе два ребенка умерли и еще у минимум 230 детей обнаружили новый опасный для жизни синдром, который может быть связан с COVID-19. Об этом сообщает Европейский Центр по контролю и предупреждению болезней. Летальные случаи зафиксировали в Великобритании и Франции.

В США медики 15 штатов расследуют случаи заболеваний детей. Только в штате Нью-Йорк официально обнаружили 102 ребенка, которые имеют эту загадочную болезнь, трое детей умерли.

"Мы потеряли трех детей в Нью-Йорке из-за этого. 5-летнего мальчика, 7-летнего мальчика и девочку, которой было 18 месяцев. Эти случаи есть по всему штату, везде, где проживают люди", – заявил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

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"Как и штат Нью-Йорк, 16 других штатов и 6 европейских стран сообщили о случаях детей, страдающих болезнью, потенциально связанной с COVID. Нам нужно понять все, что возможно, и как можно быстрее, когда речь идет о наших детях", - написал губернатор Нью-Йорка в Twitter.

До этого времени коронавирус считался наиболее опасным для пожилых людей и тех, кто имеет хронические болезни. Впрочем, новая загадочная болезнь может свидетельствовать о том, что вирус несет значительно больший риск для детей и подростков, чем считалось ранее.

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Все пациенты с загадочной болезнью имели по крайней мере два из следующих симптомов: сыпь или признаки воспаления вокруг рта, ладоней или ступней; шок или низкое кровяное давление; проблемы с сердцем, нарушение кровотечения, острые желудочно-кишечные расстройства. Высокая температура обычно держится более трех дней.

Напомним, исследователи из университета в провинции Чжэ Цзян утверждают – COVID-19 мутировал в 33 различные штамма, причем самые смертельные вариации свирепствуют именно в Европе.

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Кроме того, ранее мы писали, как мужчина в Исландии подхватил сразу два штамма коронавируса.

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