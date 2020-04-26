Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,01
29,14
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

В мире от коронавируса COVID-19 умерли более 200 тысяч людей

26 апреля, 01:33

Елена Вус

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса по состоянию на сегодня составляет 2 868 539

Количество умерших от коронавируса COVID-19 в мире превысило 200 тысяч.

Об этом свидетельствуют данные университете Джона Хопкинса.

По данным университета, по состоянию на 25 апреля в мире зафиксированы 201 502 летальных случая, связанных с заболеванием коронавирусом. Наибольшее количество умерших в Соединенных Штатах (53 070), Италии (26 384), Испании (22 902), Франции (22 614) и Британии (20 319).

Реклама

При этом общее количество подтвержденных случаев коронавируса по состоянию на сегодня составляет 2 868 539. Среди лидеров по заболеваемости коронавирусом США (924 865), Испания (223 759), Италия (195 351), Франция (159 952) и Германия (155 782).

В тренде
Путин упростил для жителей Донбасса получение российского гражданства

Ранее сообщалось, что в России 24 апреля умерло рекордное число пациентов с коронавирусом. С начала пандемии общее число летальных исходов в России составило 681, а за последние сутки инфекция унесла жизни 66 пациентов.

В свою очередь, Украина продолжает с переменным успехом вести борьбу со смертельно опасным коронавирусом COVID-19. По состоянию на 9:00 25 апреля в Украине 8 125 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 201 летальных, 782 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 478 новых случаев заражения.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

смерть заражение коронавирус пандемия COVID-19

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 26 апреля и все подробности
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 26 апреля и все подробностиДругие страны
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 25 апреля
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 25 апреляЕвросоюз
В ВОЗ прокомментировали нарастающую динамику смертей от коронавируса
В ВОЗ прокомментировали нарастающую динамику смертей от коронавирусаДругие страны
Идет на убыль: в Италии зафиксировали уменьшение количества новых случаев заражения коронавирусом
Идет на убыль: в Италии зафиксировали уменьшение количества новых случаев заражения коронавирусомЕвросоюз
Британский эксперт объяснил, почему Россия будет пытаться уничтожить Украину даже на фоне пандемии
Британский эксперт объяснил, почему Россия будет пытаться уничтожить Украину даже на фоне пандемииПолитика
Посмотреть друг другу в глаза: встретится ли
Посмотреть друг другу в глаза: встретится ли "Нормандская четверка" в БерлинеПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...