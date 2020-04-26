В мире от коронавируса COVID-19 умерли более 200 тысяч людей

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса по состоянию на сегодня составляет 2 868 539

Количество умерших от коронавируса COVID-19 в мире превысило 200 тысяч.

Об этом свидетельствуют данные университете Джона Хопкинса.

По данным университета, по состоянию на 25 апреля в мире зафиксированы 201 502 летальных случая, связанных с заболеванием коронавирусом. Наибольшее количество умерших в Соединенных Штатах (53 070), Италии (26 384), Испании (22 902), Франции (22 614) и Британии (20 319).

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При этом общее количество подтвержденных случаев коронавируса по состоянию на сегодня составляет 2 868 539. Среди лидеров по заболеваемости коронавирусом США (924 865), Испания (223 759), Италия (195 351), Франция (159 952) и Германия (155 782).

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Ранее сообщалось, что в России 24 апреля умерло рекордное число пациентов с коронавирусом. С начала пандемии общее число летальных исходов в России составило 681, а за последние сутки инфекция унесла жизни 66 пациентов.

В свою очередь, Украина продолжает с переменным успехом вести борьбу со смертельно опасным коронавирусом COVID-19. По состоянию на 9:00 25 апреля в Украине 8 125 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 201 летальных, 782 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 478 новых случаев заражения.

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