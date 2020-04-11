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В Молдове в психбольнице более 30 пациентов и врачей заразились коронавирусом

11 апреля, 13:01

Татьяна Очеретяна

Заразившихся не перевели в другое медучреждение из-за диагноза, с которым они попали в психбольницу

В психиатрической больнице Кишинева заболели более 30 пациентов и сотрудников медицинского учреждения. Об этом сообщил молдавский народный адвокат Михаил Которобай.

Которобай рассказал, что узнал о вспышке от врачей, после чего сделал официальный запрос в министерство здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы, попросив обнародовать реальные цифры и информацию о заболевших в психбольнице.

"В результате выяснилось, что 21 пациент и 11 медицинских работников в данном лечебном учреждении заражены коронавирусом. Пациенты проходят лечение непосредственно в больнице в соответствии с протоколами и рекомендациями. Пациенты с COVID-19 не переводятся в другие учреждения в силу специфики диагноза, с которым они были изначально госпитализированы", – отметил адвокат.

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Согласно ответу министерства, на карантине находятся 124 человека, которые контактировали с зараженными людьми.

В свою очередь, министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну уточнила, что всего в Молдове было проведено 6839 тестов, подтверждено 1438 случаев инфекции.

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"В настоящее время 153 человека находятся в тяжелом состоянии, из которых 12 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 443 пациента находятся в состоянии средней степени тяжести. В Кишиневе было подтверждено 463 случая COVID-19, в Приднестровском регионе – 91 случаев", – сообщила министр.

Напомним, Румыния и Молдова ужесточили чрезвычайное положение и меры карантина.Для контроля за соблюдением карантина привлекут армию.

Кроме того, по мнению ВОЗ, Европа приближается к пику пандемии.

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Молдова Кишинев психбольница коронавирус

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