В Лондоне прошла лежачая забастовка за природу
Экологические активисты нарушили работу Музея естествознания в британской столице
В Лодоне прошел массовый лежащий протест против глобального потепления – сотни человек легли на пол в Музее естествознания британской столицы, притворившись мертвыми.
Акция была организована представителями движения Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания"), чьи демонстрации за последнюю неделю буквально охватили британскую столицу.
Эко-протестующие поставили в центре Лондона палатки и потребовали от политиков озвучить правду об опасности климатических изменений. Они хотят, чтобы чиновники сели с ними за стол переговоров.
"Это яркое проявление нашей позиции, потому что очень много людей действительно обеспокоены тем, к чему ведет изменение климата. Пусть правительство прибегает к каким-то конструктивным действиям", – говорит одна из участниц протеста.
Напомним, что на прошлой неделе активисты Extinction Rebellion провели демонстрацию в Лондоне, заняв несколько позиций в центре города - Парламентскую площадь, Мост Ватерлоо, Оксфорд-серкус и Мраморную арку. К тому же, группа протестующих пыталась заблокировать аэропорт Хитроу.
Мы также писали, что на данный момент число задержанных членов движения, по данным полиции Лондона, составляет 831 человек.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Лондоне прошла лежачая забастовка за природу". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
16-летнюю девочку номинировали на Нобелевскую премию
В парламенте Норвегии Грету Тунберг считают достойной награды за ее активистскую деятельность по защите экологии
Глобальное потепление сменит цвет воды на зеленый
В ближайшем будущем воды мирового океана могут сменить цвет
Немецкая журналистка предложила отказаться от туалетной бумаги
Средняя немецкая семья использует 93 рулона туалетной бумаги
В Брюсселе проходит многотысячная акция за усиление борьбы с глобальным потеплением
Жители Бельгии уже в четвертый раз вышли на экологический митинг