В Лондоне прошла лежачая забастовка за природу

Экологические активисты нарушили работу Музея естествознания в британской столице

В Лодоне прошел массовый лежащий протест против глобального потепления – сотни человек легли на пол в Музее естествознания британской столицы, притворившись мертвыми.

Акция была организована представителями движения Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания"), чьи демонстрации за последнюю неделю буквально охватили британскую столицу.















Эко-протестующие поставили в центре Лондона палатки и потребовали от политиков озвучить правду об опасности климатических изменений. Они хотят, чтобы чиновники сели с ними за стол переговоров.

"Это яркое проявление нашей позиции, потому что очень много людей действительно обеспокоены тем, к чему ведет изменение климата. Пусть правительство прибегает к каким-то конструктивным действиям", – говорит одна из участниц протеста.

Напомним, что на прошлой неделе активисты Extinction Rebellion провели демонстрацию в Лондоне, заняв несколько позиций в центре города - Парламентскую площадь, Мост Ватерлоо, Оксфорд-серкус и Мраморную арку. К тому же, группа протестующих пыталась заблокировать аэропорт Хитроу.

Мы также писали, что на данный момент число задержанных членов движения, по данным полиции Лондона, составляет 831 человек.

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