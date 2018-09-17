В МВФ рассказали, чем Лондону грозит жесткий Brexit

Сегодня, 14:30

Великобритании предстоит урегулировать с Брюсселем ряд "фундаментальных вопросов"

Переговоры продолжаются. Фото: AFP
Переговоры продолжаются. Фото: AFP

Сценарий Brexit без соглашения о сотрудничестве с Евросоюзом приведет к значительным финансовым потерям для экономики Великобритании. Об этом говорится в опубликованном в понедельник докладе Международного валютного фонда (МВФ), который представили в Лондоне глава британского Минфина Филип Хаммонд и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард, информирует агентство Press Association.

МВФ предупредил, что Лондону предстоит урегулировать с Брюсселем ряд "фундаментальных вопросов", в том числе спор вокруг функционирования границы на острове Ирландия, без чего невозможен упорядоченный Brexit.

"Решение этих вопросов является критически важным, чтобы избежать сценария Brexit с отсутствием сделки, реализованной по правилам Всемирной торговой организации, что приведет к значительным издержкам для экономики Великобритании и (негативно) повлияет, но в меньшей степени, на экономики стран ЕС", – говорится в докладе.

"Чем больше будет препятствий для ведения торговли в рамках новых отношений, тем затратнее она будет", - сказала Лагард. Однако в случае "мягкого" Brexit с заключением торгового соглашения МВФ прогнозирует "умеренный" рост британской экономики в течение 2018-2019 гг. на уровне 1,5%.

Хаммонд в своей речи указал, что британское правительство "не должно ставить под угрозу процветание британского народа".

"Мы должны закрепить достигнутый нами экономический прогресс. Покидая ЕС, мы должны обеспечить тесное и прочное будущее партнерство с нашими европейскими соседями. Мы должны прислушаться к очевидным предупреждениям МВФ", - отметил он.

Ранее сообщалось, что курс фунта стерлингов перешел к активному росту в ходе торгов на слухах, что Великобритания и Германия договорились об отмене ключевых взаимных требований по процессу выхода страны из ЕС.

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Напомним, что ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила провал переговоров о торговой сделке между Великобританией и Евросоюзом по итогам Brexit.

Кроме того, глава немецкого правительства предупредила, что британцам придется платить по обязательствам перед ЕС.

Также она с воодушевлением встретила предложение ее британской коллеги Терезы Мэй по связям после выхода Британии из Евросоюза.
Великобритания, Евросоюз, МВФ, Brexit
Источник:

ТАСС

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