В Мюнхене представили ТОП-15 стран по расходам на оборону

На первом месте США, которые за 2019 год потратили 684,6 млрд долларов

В Мюнхене проходит конференция по безопасности. REUTERS/Caption Writer: AWI/IVE

На 56-й Мюнхенской конференции по безопасности, которая официально открывается сегодня в 14:00 (в 15:00 по Киеву), International Institute for Strategic Studies (Международный институт стратегических исследований) представил ежегодный 61-й отчет Military Balance ("Военный баланс").

В частности, туда вошел рейтинг ТОП-15 стран по расходам на оборону. На первом месте – США. За 2019 год на военные нужды они потратили 684,6 млрд долл. На втором месте Китай – 181,1 млрд долл. На третьем – Саудовская Аравия – 78,4 млрд долл. Россия по оборонным расходам лишь на четвертом месте – 61,6 млрд долл. Пятерку замыкает Индия – 60,5 млрд долл.

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По словам экспертов, расходы США на оборону в 2019 году, по сравнению с 2018-м, выросли на 6,6%, и является максимальным за последние десять лет. Расходы Китая также выросли на 6,6%.

"Масштабы, скорость и амбиции военной модернизации Китая поражают. Россия также разрабатывает более быстрое и инновационное оружие, которое тестирует в Сирии", – говорится в отчете.

Напомним, сегодня в 14:00 (в 15:00 по Киеву) в столице Баварии стартует ежегодная 56-я Мюнхенская конференция по безопасности. Конференция традиционно пройдет в пятизвездочном отеле Bayerischer Hof – "Баварский двор" – в центре Мюнхена. Слоган конференции-2020 – westlessness – беззападность. Более 35 глав государств и правительств, а также более 100 министров иностранных дел и обороны будут искать ответ на вопрос, почему мир и сам Запад становятся менее прозападными?

В составе украинской делегации во главе с Владимиром Зеленским будут министры иностранных дел Вадим Пристайко и обороны Андрей Загороднюк, а также теперь уже глава Офиса президента Андрей Ермак. Встречи министров иностранных дел "Нормандской четверки" на полях Мюнхенской конференции по безопасности, несмотря на то, что подготовка серьезно прорабатывалась, не будет. Под серьезным знаком вопроса и "Париж-2" – встреча лидеров "Нормандия" в апреле в Берлине.

Как сообщали новости "Сегодня", в феврале 2019 года в Мюнхенской конференции принимал участие пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко. Он выступал с докладом в рамках сессии на тему "Безопасность в Восточной Европе". В целом все внимание было приковано к новой гонке вооружений, на пороге которой стоит мир после выхода США из Договора о РСМД с Россией. Не обошли вниманием и Украину. Читайте подробнее об итогах Мюнхенской конференции-2019.

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