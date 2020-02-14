В Мюнхене стартует конференция по безопасности: все подробности

На полях Мюнхенской конференции пройдет встреча министров иностранных дел координационной группы по авиакатастрофе украинского Boeing-737 в Иране

Мюнхенская конференция по безопасности. Фото: REUTERS/AWI/IVE

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Сегодня в 14:00 (в 15:00 по Киеву) в столице Баварии стартует ежегодная 56-я Мюнхенская конференция по безопасности. Конференция традиционно пройдет в пятизвездочном отеле Bayerischer Hof – "Баварский двор" – в центре Мюнхена. Слоган конференции-2020 – westlessness – беззападность. Более 35 глав государств и правительств, а также более 100 министров иностранных дел и обороны будут искать ответ на вопрос, почему мир и сам Запад становятся менее прозападными?

Уже приземлился в Мюнхене госсекретарь США Майк Помпео, которого сопровождает его и.о. помощника по делам Европы и Евразии Филипп Рикер. По информации Госдепа, он "проведет двусторонние встречи с ключевыми союзниками и партнерами, чтобы обсудить координацию по глобальным вызовам, включая необходимость противодействия агрессии России против Украины".

С самого утра в Мюнхене и украинский министр обороны Андрей Загороднюк. В своем Twitter он написал, что уже провел переговоры с румынским коллегой Николае-Ионела Чуке о безопасности Черноморского региона.

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Откроет 56-ю Мюнхенскую конференцию ее несменный глава, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер. Сразу за ним с получасовым спичем выступит президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. В 14:50 (в 15:50 по Киеву) начнется первая дискуссионная панель "Государственная демократия на Западе". В ней примут участие спикер американского Конгресса Нэнси Пелоси и председатель Бундестага Вольфганг Шойбле.

Сегодня также пройдут дискуссионные панели по международной торговле, вызовам, с которыми сталкивается Запад и как меняется международный порядок. Открытые и закрытые для публики обсуждения, а также круглые столы продлятся до полуночи.

Главный день 56-й Мюнхенской конференции ожидается завтра, 15 февраля. Официальные мероприятия стартуют с 8:00 (с 9:00 по Киеву). Ожидаются выступления госсекретаря Майка Помпео (Дональд Трамп с момента его избрания президентом США ни разу не приезжал на Мюнхенскую конференцию), президента Франции Эммануэля Макрона, премьера Канады Джастина Трюдо, основателя Facebook Марка Цукерберга и президента Украины Владимира Зеленского.

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Также известно, что завтра 15 февраля в 10:45 (в 11:45 по Киеву) министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко примет участие в заседании международной группы по вопросам координации и реагирования для семей жертв авиакатастрофы украинского Boeing-737 рейса PS752 Тегеран-Киев, который был сбит иранскими системами ПВО 8 января. После встречи министры выйдут к журналистам.

Напомним, первая Мюнхенская конференция прошла в 1963 году в разгар Холодной войны сразу после Карибского кризиса, чтобы снизить градус напряжения по обе стороны Атлантики.

В этом году в составе украинской делегации во главе с Владимиром Зеленским будут министры иностранных дел Вадим Пристайко и обороны Андрей Загороднюк, а также теперь уже глава Офиса президента Андрей Ермак. Встречи министров иностранных дел нормандской четверки на полях Мюнхенской конференции по безопасности, несмотря на то, что подготовка серьезно прорабатывалась, не будет. Под серьезным знаком вопроса и "Париж-2" – встреча лидеров "норманди" в апреле в Берлине.

Как сообщали новости "Сегодня", в феврале 2019 года в Мюнхенской конференции принимал участие пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко. Он выступал с докладом в рамках сессии на тему "Безопасность в Восточной Европе". В целом все внимание было приковано к новой гонке вооружений, на пороге которой стоит мир после выхода США из Договора о РСМД с Россией. Не обошли вниманием и Украину. Читайте подробнее об итогах Мюнхенской конференции-2019.

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