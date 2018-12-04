В Мюнхене установили необычную елку из золотых монет

Немецкая компания Pro Aurum, которая занимается торговлей драгоценными металлами, установила в Мюнхене самую дорогую рождественскую ель в Европе. Ее стоимость составляет более 2,3 миллиона евро, сообщает в понедельник швейцарская газета "Блик" (Blick).

Согласно ее информации, ель представляет собой пирамиду, украшенную 2018 золотыми монетами, вес которых составляет 63 килограмма. Конструкция будет находиться в офисе Pro Aurum до 15 декабря.

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В свою очередь, немецкий город Дортмунд установил всемирный рекорд – именно здесь установили самую большую настоящую рождественскую елку. Ее высота превышает 15-этажное здание – 45 м.

Новогоднюю красавицу собрали из 1,7 тыс. небольших деревьев, которые не рубили в лесу, а вырастили специально для праздничного рекорда.

Собирали ее почти месяц и украсили тоже с размахом – 48 тыс. фонариков.

Ранее мы писали о том, как проходит подготовка к Рождеству в Париже, где иллюминацию на Елисейских полях поручили включить одному из ведущих дизайнеров мира – Карлу Лагерфельду.

Напомним, что в то же время на заполярной родине Санта Клауса не выпало ни снежинки, хотя обычно в эту пору в Лапландии должна царить уже настоящая зимняя сказка.

Также мы писали, что в Белый дом доставили рождественскую ель – в церемонии принимали участие президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания.