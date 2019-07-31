Причина того, что мы сейчас видим кончину ДРСМД, заключается в том, что Россия нарушала этот договор

Йенс Столтенберг / Фото: AFP

В НАТО готовы к миру, в котором будет больше русских ракет – Столтенберг https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%20%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%20%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E 2019-07-31T16:54:58+03:00 Евросоюз Причина того, что мы сейчас видим кончину ДРСМД, заключается в том, что Россия нарушала этот договор

НАТО готова к "миру без ДРСМД". С таким заявлением выступил генсек альянса Йенс Столтенберг на брифинге после встречи с новым министром обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Брифинг состоялся в среду, за два дня до официального истечения 2 августа процедуры расторжения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), инициированной в одностороннем порядке США 1 февраля.

"После кончины ДРСМД нам необходимо сохранить достойные возможности сдерживания", – подчеркнул генсек НАТО.

Столтенберг в очередной раз заявил, что альянс "не намерен разворачивать новые наземные ядерные ракеты в Европе", но при этом не сообщил, планирует ли НАТО расширять свое ядерное сдерживание путем наращивания у границ РФ ядерных ударных средств морского и воздушного базирования.

"Мы готовы к миру без ДРСМД, мира в котором будет больше русских ракет. Министры обороны НАТО на встрече (в июне) в Брюсселе приняли решение о действиях альянса после прекращения срока действия ДРСМД, что мы будем на это отвечать, будем использовать разного рода ответы в сфере обычных вооружений, систем противоракетной обороны, усиления разведки и расширения учений, а также выдвижения новых инициатив в сфере контроля над вооружениями", - сообщил Столтенберг.

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"ДРСМД был краеугольным камнем европейской безопасности, запрещая все виды ядерных вооружений среднего радиуса действия, – напомнил он. – Причина того, что мы сейчас видим кончину ДРСМД, заключается в том, что Россия нарушала этот договор".

По его словам, на протяжении нескольких лет Россия разворачивала крылатые ракеты среднего радиуса действия, способные нести как ядерные, так и обычные боеголовки, которые "могут достичь европейских городов в течение нескольких минут".

Соединенные Штаты Америки заключат с Россией соглашение в сфере контроля над вооружениями.

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Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу C-SPAN.

"Я думаю, мы собираемся в конечном итоге заключить сделку с Россией в сфере контроля над вооружениями", — уверен глава государства. По его словам, Китай в данный момент пытается догнать Россию и США в сфере вооружений.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки официально выйдут из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в пятницу, 2 августа.

Ранее США приостановили участие в договоре, указывая на его невыполнение Россией. "Мы тщательно выполняли договор, а Россия в это время раз за разом нарушала его требования. Именно поэтому я объявил, что США официально выходят из ДРСМД", – заявил президент США Дональд Трамп в начале года.

Подписанное США и СССР в 1987-м году соглашение позволило значительно уменьшить угрозу ядерной войны на территории Европейского континента.

О видении президента США Дональда Трампа, каким должен быть новый ракетный договор, вы можете узнать в видеосюжете:

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