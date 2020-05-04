Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,96
29,29
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

В НАТО готовятся ко второй волне коронавируса: СМИ узнали о секретных переговорах

4 мая, 09:02

Денис Беспалов

Опасность вирусных пандемий до сих пор альянсом учитывалась в недостаточной степени

После сообщений о том, что НАТО решила стать еще одной международной организацией, которая намерена координировать научные исследования для борьбы с коронавирусом, стало известно, что в альянсе ведут подготовку ко второй волне COVID-19, которая может начать распространяться этой осенью. По информации издания Spiegel, послы альянса решили в ходе конфиденциальных переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, немедленно приступить к выполнению плана военной операции по подготовке к предотвращению распространения коронавируса.

Таким образом, военный альянс хочет быть лучше подготовленным к новой вспышке вируса и иметь возможность более эффективно поддерживать пострадавших партнеров по НАТО, отмечает издание.

План операции должен быть разработан под эгидой командующего НАТО, американского генерала Тодда Уолтерса. Дипломаты НАТО говорят, что альянс должен быть лучше подготовлен. Опасность вирусных пандемий до сих пор учитывалась в недостаточной степени. Поэтому в дополнение к оперативному плану на будущую осень по поводу второй волны распространения коронавируса – должен быть разработан отдельный долгосрочный "План действий в чрезвычайных ситуациях в случае пандемии", пишет издание.

Реклама

Отмечается, что Столтенберг давит на участников альянса, чтобы был создан план операции по пресечению распространения коронавируса.

В тренде
В Мали погиб украинец: служил во французском Иностранном легионе

"Если у него есть своя стратегия, то в конце июня, на следующей встрече министров обороны должен быть представлен первый документ, по которому будет принято решение", - пишет издание.

Так, во время закрытого совещания НАТО с послами Столтенберг заявил, что более скоординированная реакция на вторую волну коронавируса – это лакмусовая бумажка на предмет доверия и сплоченности внутри альянса.

Ранее Столтенберг рассказал, как Россия и Китай используют коронавирус в борьбе с НАТО.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

НАТО коронавирус Йенс Столтенберг

Источник: УНН

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 28 апреля и все подробности
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 28 апреля и все подробностиДругие страны
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 2 мая
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 2 маяЕвросоюз
Дипломат объяснил, как
Дипломат объяснил, как "COVID-паспорт" повлияет на безвиз Украины с ЕвросоюзомПолитика
Что будет с безвизом для Украины: в ЕС недовольны визовой либерализацией
Что будет с безвизом для Украины: в ЕС недовольны визовой либерализациейУкраина
Пристайко рассказал, смогут ли украинцы выехать на сезонные работы в Европу
Пристайко рассказал, смогут ли украинцы выехать на сезонные работы в ЕвропуПолитика
Германия и Франция не хотят давить на Кремль: в США рассказали, что делать Украине
Германия и Франция не хотят давить на Кремль: в США рассказали, что делать УкраинеПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...