В НАТО ответили на угрозы Путина развернуть ракеты против США

Союзники не намерены разворачивать в Европе новое ядерное оружие, сказал представитель Альянса

Фото: AFP

В НАТО ответили на угрозы Путина развернуть ракеты против США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e58/012/5c6e580128548.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e58/012/5c6e580128548.jpg 2019-02-21T09:50:00+02:00 Евросоюз Союзники не намерены разворачивать в Европе новое ядерное оружие, сказал представитель Альянса

В НАТО возмущены угрозами президента РФ Владимира Путина развернуть ракеты в сторону США, если американские ракеты окажутся в Европе.

Об этом говорил заместитель представителя НАТО Пирс Казале, передает Крым.Реалии.

В Альянсе называют такие угрозы со стороны Москвы неприемлемыми в адрес союзников. Кроме того, по его словам, НАТО не хочет новой гонки вооружений и не намерена разворачивать в Европе новое ядерное оружие.

"Мы призываем Россию сосредоточиться на возвращении к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)", – заявил Казале.

Напомним, вчера российский лидер выступал перед Федеральным собранием и поднял вопрос ракетного кризиса в связи с выходом из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Он прогнозируемо обвинил во всех нарушениях договора именно американцев и пообещал зеркальный ответ в случае появления американских ракет в Европе. Кроме того, Путин рассказал о ядерной концепции России и превентивном ударе.

Как известно, США со 2 февраля приостановили действие Договора о РСМД, уведомив об этом Россию. Вашингтон больше не считает себя обязанным выполнять условия этого документа и обвиняет в его нарушении Москву. "Если Россия не вернется к полному и подотчетному соблюдению Договора путем ликвидации всех ракет 9M729, их пусковых установок и связанного с ними оборудования в этот шестимесячный период, договор прекратит действие", – заявили в США. Приостановила действие Договора и Москва.

Американский президент Дональд Трамп озвучил сроки выхода США из ракетного договора. "На протяжении очень долгого времени Россия нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности в условиях безнаказанности, скрыто разрабатывая и размещая запрещенные ракетные системы, которые представляют прямую угрозу нашим союзникам и войскам за рубежом".

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал готовиться к большому количеству российских ракет в Европе. Тем не менее, НАТО оставляет для России окно в 6 месяцев для восстановления действия ДРСМД.

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