Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,17
30,69
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

В НАТО ответили на угрозы Путина развернуть ракеты против США

Сегодня, 09:50

Союзники не намерены разворачивать в Европе новое ядерное оружие, сказал представитель Альянса

Фото: AFP
В НАТО ответили на угрозы Путина развернуть ракеты против США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e58/012/5c6e580128548.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e58/012/5c6e580128548.jpg Евросоюз Союзники не намерены разворачивать в Европе новое ядерное оружие, сказал представитель Альянса

В НАТО возмущены угрозами президента РФ Владимира Путина развернуть ракеты в сторону США, если американские ракеты окажутся в Европе.

Об этом говорил заместитель представителя НАТО Пирс Казале, передает Крым.Реалии.

В Альянсе называют такие угрозы со стороны Москвы неприемлемыми в адрес союзников. Кроме того, по его словам, НАТО не хочет новой гонки вооружений и не намерена разворачивать в Европе новое ядерное оружие.

"Мы призываем Россию сосредоточиться на возвращении к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)", – заявил Казале.

Напомним, вчера российский лидер выступал перед Федеральным собранием и поднял вопрос ракетного кризиса в связи с выходом из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Он прогнозируемо обвинил во всех нарушениях договора именно американцев и пообещал зеркальный ответ в случае появления американских ракет в Европе. Кроме того, Путин рассказал о ядерной концепции России и превентивном ударе.

Как известно, США со 2 февраля приостановили действие Договора о РСМД, уведомив об этом Россию. Вашингтон больше не считает себя обязанным выполнять условия этого документа и обвиняет в его нарушении Москву. "Если Россия не вернется к полному и подотчетному соблюдению Договора путем ликвидации всех ракет 9M729, их пусковых установок и связанного с ними оборудования в этот шестимесячный период, договор прекратит действие", – заявили в США. Приостановила действие Договора и Москва.

Американский президент Дональд Трамп озвучил сроки выхода США из ракетного договора. "На протяжении очень долгого времени Россия нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности в условиях безнаказанности, скрыто разрабатывая и размещая запрещенные ракетные системы, которые представляют прямую угрозу нашим союзникам и войскам за рубежом".

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал готовиться к большому количеству российских ракет в Европе. Тем не менее, НАТО оставляет для России окно в 6 месяцев для восстановления действия ДРСМД.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Россия, США, Путин, НАТО, ракеты, ДРСМД

Вы сейчас просматриваете новость " В НАТО ответили на угрозы Путина развернуть ракеты против США". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дружба России и США: Путин сделал новое нелепое заявление

Вчера, 14:32

Российский президент отрицает, что РФ является главной угрозой национальной безопасности Соединенных Штатов

"Подхрюкивают США": Путин снова по-хамски высказался о Европе

Вчера, 12:55

Очередное оскорбление в адрес Запада президент России употребил, выступая перед Федеральным собранием РФ

Россия проиграет начатую ею гонку вооружений – эксперт

19 февраля, 15:12

Бывший и.о. министра обороны Польши указал на то, что победить США в гонке не удалось даже Советскому Союзу

В американской разведке убеждены, что Россия пыталась обмануть мир фиктивной ракетой

18 февраля, 20:35

Американское разведсообщество полагает, что представленная Россией ракета не является 9М729

Украинцам назвали самого богатого кандадата в президенты

Украинские воины жестко высказались о Зеленском

Заробитчан посадили на мель: страна рискует потерять $2 млрд

Стало известно, на сколько вырастут пенсии перед выборами

Беглый бизнесмен Украины владеет самой дорогой виллой в ФРГ - СМИ

"Кладбище ржавой техники": позиции украинских военных у Донецка

Путин оконфузился на Совбезе РФ, в сети падают со смеху

Евросоюз меняет визовые правила: что важно знать

Нацбанк разрешил платить зарплаты в конверте

''Грохнем Украину'': Скабеева оскандалилась новой угрозой
Загрузка...

Новые тарифы: сколько теперь заплатим за тепло и горячий душ  

Сегодня, 07:17

Доля "коммуналки" в расходах народа выросла почти в два раза 

Субсидия "живыми" деньгами: как это будет работать

Вчера, 07:51

В Украине параллельно запущены две новые схемы монетизации субсидий. С мая останется только одна из них

Путинская пропаганда прекрасно работает в Германии: интервью с немецким журналистом

19 февраля, 07:24

По словам Бориса Райтшустера, в немецком обществе сильно распространены русофилия и антиамериканизм

В тюрьму на 100 лет: депутаты предлагают ввести новую систему уголовных наказаний в Украине

19 февраля, 07:08

Юристы говорят о сложностях, а политологи не верят в скорое принятие закона

Хрущев «спихнул» Крым Украине: историк обнажил жестокую правду

Ани Лорак впервые после развода заметили с новым мужчиной

Мэр Днепра сделал неожиданное заявление о Зеленском