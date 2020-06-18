В НАТО побаиваются второй волны коронавируса

Если возникнет вторая волна пандемии, в НАТО будут готовы действовать, что уменьшить страдания людей

Министры обороны НАТО договорились о действиях в связи с возможной второй волной коронавируса в мире, запасы медицинского оборудования и фонде для приобретения критически важных предметов медицинского назначения.

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Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

В частности, обсудили доставку по воздуху важных предметов медицинского назначения, перевозку пациентов и строительство полевых госпиталей.

Заметим, что медицинские учреждения по всему миру предупреждают о возможности второй волны пандемии.

"НАТО готовится оказать решительную поддержку гражданским усилиям в случае, если это произойдет", – сказал глава альянса.

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"Мы согласовали новый оперативный план для оказания поддержки союзникам и партнерам. Мы также договорились создать запасы медицинского оборудования и предметов медицинского назначения. Также договорились создать новый фонд, чтобы у нас была возможность оперативно приобретать предметы медицинского назначения и медицинские услуги", – добавил генсек НАТО.

Многие страны альянса предложили на безвозмездной основе предоставить медицинское оборудование для этих запасов и согласились участвовать в финансировании фонда. Что касается объемов, пока трудно сказать, потому что все будет зависеть от обязательств отдельных стран НАТО

"Мы готовы оказывать поддержку друг другу, если возникнет вторая волна пандемии, чтобы уменьшить страдания людей и спасти их жизни", – сказал Столтенберг.

Ранее главный санврач страны Виктор Ляшко не исключил второй волны коронавируса в Украине.

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