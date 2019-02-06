В НАТО подписали протокол о вступлении Македонии
Присоединение Македонии к Альянсу вышло на финишную прямую - от цели Скопье отделяет лишь ратификация соглашения 29 странами НАТО
В штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялась торжественная церемония подписания протокола о вступлении Македонии в Альянс.
В присутствии генсека НАТО Йенса Столтенберга, который назвал этот день историческим, и главы МИД Македонии Николы Димитрова документ подписали послы всех 29 стран-членов НАТО, а также самой Македонии.
"Для нас НАТО — это семья, которая обещает безопасность, которая стремится сделать мир лучшим местом, которая обеспечивает свободы и демократические ценности", — сказал на мероприятии Димитров.
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Следующий шаг на десятилетнем пути страны в Североатлантический альянс – ратификация протокола парламентами уже находящихся в составе альянса государств, после чего он поступит для ратификации в парламент Македонии.
Как ожидается, этот процесс завершится уже в этом году, после чего на декабрьском саммите НАТО в Лондоне, на котором блок отметит свое 70-летие, страна официально станет его 30-м членом.
Напомним, что для этого Македонии пришлось внести поправки в конституцию и сменить свое название с "Республики Македония" на "Республику Северная Македония".
Как мы уже писали, это стало возможным после заключения так называемого Преспанского соглашения с Грецией, которая выступала против вступления страны в НАТО из-за региона Македония, который входит в Грецию.
В то же время в самой Греции такой поворот событий вызвал негодование жителей - 20 января в Афинах начались крупномасштабные беспорядки. На улицы столицы страны вышли, по разным данным, от 60 до 100 тысяч человек. Протестующие держали в руках плакаты с надписями "Македония не продается" и "Македония – это Греция".
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