В НАТО жестко отреагировали на псевдовыборы в "ЛДНР"

В Альянсе призвали к полному выполнению Минских соглашений всеми сторонами

В НАТО назвали так называемые выборы, которые проходят в оккупированном Донбассе, угрозой мирному урегулированию конфликта России и Украины. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Альянса, опубликованном на официальном сайте НАТО в воскресенье, 11 ноября.

"Они противоречат букве и духу Минских соглашений и подрывают усилия по мирному разрешению конфликта", – говорится в заявлении.

В НАТО отметили, что они не признают "выборы" и полностью поддерживают "суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ".

В Альянсе также призвали к полному выполнению Минских соглашений всеми сторонами и выразили поддержку усилиям "нормандского формата" и Трехсторонней контактной группы.

Как сообщают СМИ, на "псевдовыборы" на Донбассе пришло много людей. Но, как сообщили "Сегодня" жители Донецка, на самом деле людей очень немного и большинство пришли для того, чтобы купить дешевые овощи, выставленные на продажу на ярмарках возле "избирательных участков".