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В найденном в Британии грузовике с 39 телами могли находиться вьетнамцы

26 октября, 21:38

Все больше семей из Вьетнама опасаются, что среди обнаруженных в грузовике тел погибших могли быть их родные

В Британии обнаружили грузовик с телами. Фото: REUTERS/ANF/MMA

В Британии обнаружили грузовик с телами. Фото: REUTERS/ANF/MMA

Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук распорядился проверить информацию о том, что среди обнаруженных в грузовике в Великобритании 39 тел могли быть граждане Вьетнама.

Соответствующее распоряжение вьетнамского премьера обнародовала в субботу, 26 октября, его пресс-служба, передает "Немецкая волна".

Руководитель вьетнамского правительства уполномочил полицию страны провести расследование относительно вероятного незаконной перевозки людей. Нгуен Суан Фук пригрозил нарушителям законодательства "суровыми" мерами в ответ, цитирует его распоряжение агентство новостей Reuters.

МИД Вьетнама сообщил, что дал указания сотрудникам посольства в Лондоне всячески помогать британской полиции во время идентификации обнаруженных в грузовике тел погибших.

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Ранее по меньшей мере 12 вьетнамских семей обратились в органы власти, предполагая, что их родственники, которые должны быть в Великобритании, могли оказаться среди обнаруженных в грузовике тел, передает агентство новостей epd со ссылкой на новостной портал VNExpress.

Эти вьетнамские семьи утверждают, что с 23 октября не могут выйти на связь со своими родственниками в Великобритании.

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Впоследствии оказалось, что среди погибших лишь отдельные лица вообще имели при себе хоть какие-то документы. В британской полиции анонсировали встречу своего руководства с послом Вьетнама, сообщает информагентство AP. Кроме того, представители полиции подтвердили "значительную активность" со стороны вьетнамской диаспоры в Лондоне и со стороны власти и общественных организаций Вьетнама.

Пока продолжается расследование обстоятельств инцидента и идентификация тел погибших, в полиции сообщили о задержании четвертого подозреваемого в этом деле. Его задержали накануне вечером.

Ранее полиция сообщила, что при расследовании дела о гибели 39 человек были задержаны мужчина и женщина, проживающие в английском Уоррингтоне (графство Чешир). Они подозреваются в совершении тех же преступлений, что и человек, задержанный в Станстеде. Еще был задержан водитель грузовика — 25-летний житель Северной Ирландии. Срок его содержания под стражей без предъявления обвинений был продлен по запросу следствия.

Ранее МИД Болгарии сообщил, что грузовик марки Scania зарегистрирован в Варне на имя фирмы, принадлежавшей ирландской гражданке. Премьер-министр страны Бойко Борисов, в свою очередь, заявил, что транспортное средство покинуло территорию Болгарии в 2017 году и больше туда не возвращалось. Премьер Ирландии Лео Варадкар пообещал, что страна посодействует в расследовании инцидента.

В грузовике в Британии нашли 39 тел. Источник: REUTERS/UK POOL

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