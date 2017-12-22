В Неаполе украли елку через сутки после установки

Вчера, 22:28

В Италии снова случился курьез с праздничной елкой

Фото: Twitter / Ultime Notizie
Фото: Twitter / Ultime Notizie

В одном из самых известных торговых центров Неаполя похитили новогоднюю елку всего через сутки после того, как ее торжественно открыли.

Об этом сообщает The Local.

В четверг в галерее Umberto I установили новогоднюю елку, которую подарил одно из старейших заведений города – Gran Caffe Gambrinus.

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Однако уже в пятницу утром на месте елки остались лишь несколько ветвей и перевернутый горшок. Воры спилили елку и украли ее вместе с украшениями.

Позже стало известно, что карабинеры обнаружили ель, украденную из популярной среди туристов Галереи Умберто I в Неаполе, сообщает в пятницу газета "Репубблика".

Дерево лежало в переулке Терцо Полити в районе Испанские кварталы, расположенном в непосредственной близости от места кражи. На фотографиях видно, что на ели отсутствуют рождественские украшения. Газета не сообщает, смогли ли правоохранительные органы Неаполя найти грабителей.

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Это не первый случай, когда в галерее украли рождественскую елку, но это рекордно короткий срок для дерева.

Ранее главная рождественская ель Италии, установленная на площади Венеции в Риме, стала предметом насмешек для местных жителей и туристов, которые посчитали ее слишком облезлой.

Кроме того, в Италии открылась выставка "100 рождественских вертепов". Там же стартовала ярмарка "Король панеттоне".
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