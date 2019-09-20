В небе над Германией истребитель потерял два топливных бака

Tornado возвращался с учений на авиабазу Шлезвиг

Фото: wikipedia.org

Истребитель-бомбардировщик Tornado ВВС Германии потерял два подвесных топливных бака, находясь в небе над землей Шлезвиг-Гольштейн. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщает DPA.

Как отметил представитель военно-воздушных сил ФРГ, на момент инцидента баки уже были пусты.

Один из них упал и был обнаружен в поле в районе Восточный Гольштейн на севере Германии. Другой пока не нашли.

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По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Как сообщалось, истребитель F-16 бельгийских ВВС разбился в четверг, 19 сентября, на территории департамента Морбиан на северо-западе Франции. Оба пилота успели катапультироваться. Одному из пилотов понадобилась помощь спасателей, поскольку его парашют повис на высоковольтных проводах.

Напомним, минимум семь посетителей Национального парка "Долина смерти" пострадали в результате катастрофы многоцелевого истребителя в штате Калифорния. Самолет разбился в так называемом каньоне "Звездных войн", находящемся в "Долине смерти" неподалеку от базы ВМС США Чайна-Лейк.

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