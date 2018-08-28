В немецком городе Хемниц произошли новые столкновения

В митинге сторонников правых взглядов, по предварительным оценкам, приняли участие более двух тысяч человек

Вечером в понедельник, 27 августа, в немецком городе Хемниц произошли новые массовые акции протеста из-за убийства 35-летнего немца.

Как сообщает DW, в митинге сторонников правых взглядов, по предварительным оценкам, приняли участие более двух тысяч человек. Их противников было больше тысячи.

Правые радикалы во время митинга прошли маршем. Полиция несколько раз останавливала марш из-за демонстрантов с закрытыми лицами, что в Германии запрещено.

Несмотря на попытки полиции разделить акции "левых" и "правых" между сторонами произошли столкновения. В результате бросания пиротехнических средств и других предметов пострадало несколько демонстрантов.

Полиции пришлось вывести на улицы водометы, чтобы применить их в случае дальнейшего обострения ситуации.

Напомним, что в ночь на 26 августа город Хемниц, что на востоке Германии, 35-летний немец погиб в результате драки, в которой участвовали до 10 человек разных национальностей. Кроме того, два человека получили ранения различной степени тяжести и находятся в больнице.

В этот же день Хемнице состоялись два спонтанных митинга. Демонстрация с участием правых экстремистов собрала от 800 до 1000 человек, которые отправились в центр города, не обращая внимания на полицию и скандируя ксенофобские лозунги.

В результате воскресных столкновений пострадали по меньшей мере трое иностранцев. Речь идет о 17-летнем афганце, 18-летнем сирийце и 30-летнем болгарине. Также пострадала 15-летняя немка.

Ранее активисты неонацистской Национал-демократической партии Германии устроили беспорядки возле лагеря для беженцев в немецком Дрездене. Радикалы закидали камнями и бутылками участников другого митинга – сторонников идеологии левых.

Как сообщалось, американский неонацистский сайт The Daily Stormer перебрался в доменную зону .ru. Новый адрес зарегистрировали у российской компании RU-CENTER.

Также мы писали о том, что журналисты нашли российский след в неонацистских беспорядках в американском Шарлоттсвилле.