В немецком городке сотни человек митингуют из-за гибели местного жителя

Правые обвинили в смерти иностранцев и призвали своих сторонников выйти на протест

Беспорядки в немецком городе Хемниц. Около восьми сотен человек вышли на митинг из-за гибели местного жителя. Он умер из-за многочисленных ножевых ранений.

Правые обвинили в смерти иностранцев и призвали своих сторонников выйти на протест, во время которого начали бросать бутылки в стражей порядка. Начались схватки. Пострадал один полицейский и двое протестующих.

Свыше 600 неонацистов собрались в субботу в одном из столичных районов и намеревались направиться к месту, где находилась тюрьма, в которой Гесс 17 августа 1987 года покончил жизнь самоубийством. Однако власти города отказали неонацистам в таком маршруте и последние решили выдвинуться в Лихтенберг.

Ранее активисты неонацистской Национал-демократической партии Германии устроили беспорядки возле лагеря для беженцев в немецком Дрездене. Радикалы закидали камнями и бутылками участников другого митинга – сторонников идеологии левых.

Как сообщалось, американский неонацистский сайт The Daily Stormer перебрался в доменную зону .ru. Новый адрес зарегистрировали у российской компании RU-CENTER.

Также мы писали о том, что журналисты нашли российский след в неонацистских беспорядках в американском Шарлоттсвилле.