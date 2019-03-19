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В немецком парламенте предлагают объявить посла США персоной нон-грата

Сегодня, 15:00

Нельзя терпеть попытки Гренелла вмешаться в политику суверенного государства, заявил вице-председатель Бундестага

Фото: Pixabay
В немецком парламенте предлагают объявить посла США персоной нон-грата //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2ff/f9f/5c62fff9f0150.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2ff/f9f/5c62fff9f0150.jpg Евросоюз Нельзя терпеть попытки Гренелла вмешаться в политику суверенного государства, заявил вице-председатель Бундестага

Вице-председатель германского Бундестага Вольфганг Кубикки подверг жесткой критике посла США в ФРГ Ричарда Гренелла и потребовал "незамедлительно объявить его персоной нон грата". Об этом он заявил в интервью AFP, которое опубликовано на немецкоязычной версии сайта.

"Тот, кто, будучи американским дипломатом, ведет себя как верховный комиссар оккупационных властей, должен понять, что наша толерантность имеет границы", – сказал политик, который также является вице-председателем оппозиционной Свободной демократической партии. По его словам "нельзя терпеть" попытки Гренелла вмешаться в политику суверенного государства.

В середине января 2019 года Гренелл разослал немецким фирмам письма, в которых предупредил о возможности введения в отношения них ограничительных мер со стороны Вашингтона из-за поддержки строительства газопровода "Северный поток – 2". В них дипломат подчеркнул, что их участие в реализации проекта "может повлечь за собой введение санкций".

Напомним, ранее немецкое издание Handelsblatt выяснило, что США готовы ввести санкции против двух европейских компаний, которые принимают участие в реализации проекта "Северный поток – 2" – ограничительные меры грозят швейцарской Allseas и итальянской Saipem, если те не выйдут из проекта.

В свою очередь министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявлял, что США не следует вводить односторонние санкции против европейских компаний из-за "Северного потока – 2", так как они, в частности, навредят в вопросе сохранения транзита газа через Украину.

"Северный поток-2" пройдет по дну Балтийского моря. Ожидается, что трубопровод может заработать до конца 2019 года. Украина выступает против строительства "Северного потока-2", поскольку не хочет потерять статус транзитера газа. Проект активно критикуют США, Польша и страны Балтии. Они предостерегают, что ЕС попадет в зависимость от российского газа. В Германии считают, что проект экономический, а не политический.

Подробнее читайте в материале на сайте "Сегодня": "Германия – "газовый диктатор", а Украина в проигрыше: что нужно знать о "Северном потоке-2"

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Тег Германия, США, Северный поток, Северный поток 2

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ТАСС

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