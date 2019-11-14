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В Нидерландах девятилетний мальчик вот-вот получит диплом о высшем образовании

14 ноября, 06:33

Лоран Симонс освоил программу университета за полтора года

Уникальный мальчик уже в 9 лет получит диплом о высшем образовании. Лоран Симонс через несколько месяцев выпустится из Нидерландского Технического университета Эйдховен. Он учится на факультете электроники, а поступил в вуз только год назад. Школьную программу малышу удалось усвоить за полтора года, университетскую – за год. Лоран имеет фотографическую память и высокий IQ, обожает математику и мечтает стать кардиохирургом. Еще в школе он прошел курс медицинского факультета Университета Амстердама.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что киевский школьник Андрей Куделя установил рекорд по количеству побед на школьных олимпиадах. За 65 дней он занял призовые места в 37 конкурсах.

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Мама школьника говорит, что ее сын все схватывает на лету, поскольку у него отличная зрительная память. В свободное от уроков время мальчик ходит в медиашколу и на курсы личностного развития. Увлекается айкидо, настольным теннисом, любит смотреть фильмы. Сейчас маленький вундеркинд учится играть на синтезаторе.

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Нидерланды вундеркинд гений

Источник: Сегодня

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