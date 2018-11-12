В Нидерландах хотят запретить использовать пластиковые отходы в строительстве

Сегодня, 04:23

Сейчас эта технология используется, чтобы укрепить кладку при строительстве дорог и дамб, а также для укрепления берегов водоемов

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Министерство инфраструктуры Нидерландов предлагает запретить строительным компаниям примешивать в строительные материалы измельченный пластиковый мусор. Сейчас эта технология используется, чтобы укрепить кладку при строительстве дорог и дамб, а также для укрепления берегов водоемов.

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По предложению министерства, используемый сейчас в строительстве пластик должен идти на переработку, а для укрепления нужно использовать природные материалы. Это будет дороже, зато снижается опасность разложения пластика до микрочастиц (так называемого микропластика), который проникает в живые организмы – например, рыб.

Это предложение еще должен обсудить парламент.

В Евросоюзе активно борются с пластиковым загрязнением, в том числе и с микропластиком. В частности, согласно стратегии ЕС по борьбе с пластиковым загрязнением, использование микропластика в промышленности ограничивается. К 2030 году больше половины всего пластика в ЕС будет перерабатываться.

Напомним, на горнолыжном курорте Украины запретили полиэтиленовые пакеты. Покупателям предложат альтернативные варианты.

Также мы писали, что парламентская юридическая комиссия по назначениям и иммунитету Молдовы также решила запретить продажу одноразовую посуды из пластика с 1 января 2021 года.
мусор, отходы, пластик, пластиковая посуда
Источник:

Euro-pulse

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