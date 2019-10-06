В Нидерландах и Германии пять человек умерли от колбасы

Пять человек в Нидерландах и Германии стали жертвами листериоза – бактериальной инфекции – после того, как поели колбасных изделий. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на нидерландский Королевский институт общественного здравоохранения и окружающей среды (RIVM).

Так, три человека скончались в Нидерландах, поев продукцию предприятия Offerman, расположенного в Алсмере, в провинции Северная Голландия. По мнению RIVM, листерии (род бактерий, возбудитель заболевания) попали в организм жертв с колбасными изделиями, изготовленными Offerman; причем предприятие поставляло продукцию в сетевые магазины Aldi, Bidfood, Jumbo, Sligro и Versunie. После этого инцидента фабрика массово отзывает продукцию из торговых сетей.

СМИ также сообщили, что ранее на этой неделе два человека умерли в Германии в земле Гессен при аналогичных обстоятельствах: предположительно, они съели зараженную листериями продукцию предприятия Wilke.

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Также десятки покупателей этой колбасы заболели. Предприятие снабжало рестораны, крупные кухни и супермаркеты. Санитарные власти приостановили его работу.

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А в Таджикистане заключенные отравились хлебом. 14 из них погибли.

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