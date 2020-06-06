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В Нидерландах из-за коронавируса усыпят 10 тысяч норок

6 июня, 18:02

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

Вирус обнаружили на десяти фермах

Правительство Нидерландов распорядилось усыпить норок на специальных фермах, где их разводят для меха. Такое решение приняли после того, как коронавирус обнаружили у животных на десяти норковых фермах.

"Все фермы по разведению норок, где было обнаружено коронавирусную инфекцию, продезинфицируют, а в тех фермах, где инфицирования нет, их и не будет", – отметила пресс-секретарь нидерландского правительства Фредерике Герми.

Такое решение приняли еще в среду, 3 июня, но выполнять его фермеры начали только сейчас. Речь идет о усыпления 10 тысяч животных, потери фермерам обещают компенсировать. Власти считают, что эти фермы могут быть потенциальными рассадниками болезни среди людей.

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Пандемия коронавируса вызывают тревогу у людей и веру в различные мифы. Один из таких страхов — что человек может заразиться COVID-19 от домашних животных. Сайт "Сегодня" выяснил, так ли это на самом деле.

Напомним, в Европе замедляются темпы распространения коронавирусной эпидемии COVID-19, и страны постепенно выходят из карантина, запуская остановленную на время вспышки инфекции экономику. Некоторые – даже раньше, чем планировали изначально.

Также смотрите в сюжете, как в мире ослабляют карантин:

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Нидерланды коронавирус норка усыпили

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