В Нидерландах коронавирус обнаружили в сточных водах

Ученые предполагают, что коронавирус мог попасть в канализацию от пациентов, у которых его ранее диагностировали

В Нидерландах, где проститутки стали безработными из-за коронавируса, ученые Национального института охраны здравоохранения и окружающей среды нашли COVID-19 в сточных водах. Об этом сообщает пресс-служба института.

Ученые предполагают, что коронавирус мог попасть в канализацию от пациентов, у которых его ранее диагностировали. Также отмечается, что работники канализаций хорошо защищены от коронавируса, если соблюдаются нормы гигиены.

Реклама

Отбор проб воды для проверки на COVID-19 начался 17 февраля в городе Схипхол. Однако впервые обнаружили коронавирус 2, 9 и 16 марта. Первые положительные результаты в городе Тильбург обнаружили 3, 10 и 17 марта. Кроме того, вирус нашли в Амстердаме и Катшеувеле.

В тренде В Италии от коронавируса уже умерли 7500 человек

Ранее стало известно, что Ученые в Нидерландах нашли антитело к коронавирусу COVID-19. Исследователи заявили, что открыли это антитело в лаборатории после исследования подобных Covid-19 вирусных инфекций. Открытие может стать первым шагом для появления лекарства от COVID-19. Исследователи подчеркнули, что антитело должно быть протестировано на человеке, а исследование может затянуться на месяцы, поэтому они должны получить одобрение других ученых в области биологии.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама