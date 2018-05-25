В Нидерландах массово создают парки на крышах

Парк на крыше – не только красиво, но и практично. Кровля дольше служит, а летом не нужен кондиционер. О пользе зеленых крыш хорошо знают в Нидерландах. Там местные власти даже дает субсидии тем, кто высаживает сады на своих домах.

Благодаря этому летом в квартире прохладно, а зимой – тепло. Возможность экономить на коммунальных услугах и простота в уходе делает зеленые кровли все более популярными в Амстердаме. Стимулирует интерес горожан к озеленению крыш и местные власти. Мэрии Амстердама и еще 19 голландских городов предлагают жителям субсидию до 50% от стоимости проекта.

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Такие капиталовложения оправдываются еще и тем, что срок службы "зеленой" крыши вдвое больше обычного. Ведь почву и растения защищают его от погодных условий.

Ранее мы писали, что двое студентов не только выращивают овощи и фрукты, но даже разводят рыбу на своеобразной высотной ферме в Гааге. Прямо в центре Гааги в Голландии на шестом этаже на высоте 20 метров расположена необычная ферма. Помидоры, перец, баклажаны, огурцы и другие овощи зреют не на грядках, а в специальных контейнерах. Площадь "огорода" – 2 тысячи квадратных метров. А смотрят за всем этим хозяйством всего 2 человека. Практически все процессы автоматизированы.