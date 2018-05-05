В Нидерландах мужчина порезал людей в кафе

Мужчина ранил одного человека ножом внутри кафе, после чего вышел на улицу и ранил еще двоих

Мужчина с ножом в центре Гааги (город на западе Нидерландов) напал на прохожих. Об этом сообщает De Telegraaf со ссылкой на полицию, передает УНН.

По информации издания, нападение произошло в кафе неподалеку от Гаагского университета. Мужчина ранил одного человека ножом внутри кафе, после чего вышел на улицу и ранил еще двоих. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Как пишет издание, полиция ранила нападающего в ногу, после чего он был задержан.

Напомним, в Амстердаме школьники избили ногами вооруженного мужчину. Злоумышленнику пришлось спешно покинуть территорию учебного заведения.

Также напомним, в американском штате Миннесота восьмилетний мальчик принес в школу кухонный нож и ранил троих учеников.

"Жертвы в возрасте 8, 9 и 13 лет получили "поверхностные раны", требующих наложение швов, в результате атаки", – говорится в сообщении.

Перед началом уроков мальчик набросился с ножом на учеников, их разнял учитель. Полиция допросила и и отпустила мальчика. Дело будет отправлено в прокуратуру округа.