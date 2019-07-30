В Нидерландах на туристов "охотятся" фальшивые полицейские

Власти Нидерландов предупреждают туристов, чтобы они остерегались ложных полицейских, которые выдают "штрафы на месте" и требуют их оплаты наличными. Об этом сообщает The Times.
"Мы знаем, что иностранные банды действуют вдоль автострад в Нидерландах с такой практикой", – сказал представитель полиции.
Мошенники, одетые в форму, напоминающую голландскую полицию, обычно выбирают автомобили с иностранными номерами на автостоянках или на автозаправочных станциях.
"Они нацелены на иностранных туристов. Они подходят к ним на автозаправочных станциях и автостоянках и штрафуют. От туристов требуют немедленной оплаты. Голландский офицер полиции никогда не заставит вас заплатить штраф на месте", - добавили в полиции.
Ранее сообщалось, что в Нидерландах были арестованы трое мужчин, одетых в полицейскую форму, которые говорили по-английски. Они подошли к иностранному туристу для проверки документов на автомагистрали и сказали, что он нарушил правила дорожного движения.
Однако турист что-то заподозрил и вызвал полицию. Мошенники скрылись, но вскоре были арестованы.
Ранее мы писали, что после того как жители голландской столицы попросили власти остановить туристическое нашествие, власти страны решили больше не продвигать туризм в стране, а начать распределять потоки путешествующих.
Как пишет DutchNews, основные достопримечательности Нидерландов - каналы, тюльпаны, ветряные мельницы – уже не справляются с чрезмерным количеством туристов.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк