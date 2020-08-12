В Нидерландах нашли крупнейшую нарколабораторию в бывшей школе верховой езды

Полиция Нидерландов сообщила о разоблачении крупнейшей лаборатории по производству кокаина в стране. Она действовала в помещении бывшей школы конной езды на юге Нидерландов. По делу арестовали уже 17 человек, большинство из них — с колумбийскими паспортами.

Реклама

Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление правоохранителей.

Отмечается, что во время обысков школы полиция нашла оборудование для производства кокаина и десятки тысяч литров химикатов, а также 100 килограммов готового "продукта".

Руководитель полиции Андре ван Рийн отметил, что лаборатория могла ежедневно производить до 150-200 килограммов кокаина. Его злоумышленники могли сбывать за 4,5-6 миллионов евро — такую оценку правоохранители сделали, пообщавшись с бывшими работниками лаборатории.

Ранее сотрудники таможенной службы Франции изъяли более 1,3 тонны кокаина в порту Дюнкерка. Партия наркотиков была спрятана в контейнере, в котором перевозились мешки с рисом.Таможенники оценили стоимость изъятого товара в 97 млн евро и отметили, что это одна из самых крупных партий кокаина, которая была изъята в последнее время во Франции.

Реклама

Также мы писали, что не так давно в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама