В Нидерландах обнаружили семью, которая девять лет не выходила из дома: видео

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Девять лет в подземелье в ожидании апокалипсиса. В голландской деревне Руйнерволд, на севере страны, полиция обнаружила семью, которая почти десятилетие не контактировала с внешним миром. 58-летний мужчина и шесть юношей и девушек в возрасте от 18-ти до 25 лет – жили в подвале фермерского дома. Их нашли после того, как оттуда смог убежать старший, 25-летний брат. Он пришел в бар, заказал пиво, а потом попросил работников о помощи. К дому вызвали полицию и арестовали пожилого мужчину. Выяснилось, что он – не отец детей. Соседи были уверены, что он жил один.

"Мы живем неподалеку от фермы. Мы всегда думали, что там живет только один человек. Мы понятия не имели, что там творилось" – говорит жительница Руйнерволда.

"Мимо этого дома ходят люди на рыбалку. Дорожка расположена всего в нескольких метрах от дома, но там никогда никого не видели" – подтверждает её слова сосед.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как из рабства освободили 70 мальчиков и мужчин в Нигерии. Вместо того, чтобы обучать Корану, находящихся в так называемой исламской школе, юношей держали в рабстве и насиловали. Самому младшему из них семь лет, а самому старшему – 40.

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