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В Нидерландах обрушилась крыша на стадионе, где должен был играть украинский клуб

Сегодня, 00:19

Часть крыши над центральной трибуной рухнула в результате ураганного ветра

Фото: скриншот

Фото: скриншот

В нидерландском городе Алкмаар обвалилась часть крыши футбольного клуба АЗ.

Об этом сообщает NOS.

Часть крыши над центральной трибуной рухнула в результате ураганного ветра в субботу. Конструкция упала над несколькими секторами.

В результате инцидента никто не пострадал, так как посетителей на стадионе не было.

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"Мы счастливы, что обошлось без человеческих жертв. Эта ситуация стала для нас полной неожиданностью, в данный момент мы оцениваем ущерб", - заявил генеральный директор АЗ Роберт Энхоорн.

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Фото: facebook.com/36obrmp

15 августа АЗ должен был провести дома ответную игру третьего квалификационного раунда Лиги Европы против украинского футбольного клуба "Мариуполь". Пока неизвестно, где состоится этот матч.

Стадион в Алкмааре был открыт в 2006 году. Три года назад на крыше установили солнечные панели. Пока неизвестно, могла ли быть причиной обрушения их установка.

Напомним, не так давно во Львовской области в школе обрушилась стена. В результате происшествия травмировались женщина и мужчина: их госпитализировали в больницу. По словам представителя спасателей Виталия Туровцева, пострадавшие разбирали или же монтировали стену, в результате чего и произошел обвал.

Также мы писали, что в одной из квартир жилого дома Днепра на 31-летнего мужчину во время ремонтных работ упала железобетонная плита , заблокировав при этом вход в помещение.

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Нидерланды стадион крыша обрушение

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