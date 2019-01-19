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В Нидерландах сдают в аренду необычное жилье 

Сегодня, 20:08

Круглые дома обходятся для арендаторов в шесть раз дешевле обычных

В Нидерландах сдают в аренду необычное жилье  Евросоюз Круглые дома обходятся для арендаторов в шесть раз дешевле обычных

Необычное жилье сдают в аренду в маленьком городке Хертогенбос в Нидерландах. Дома напоминают небольшие сферы. Их легко производить и перевозить. Стоят они в шесть раз дешевле, чем обычные.

Сферы с круглыми окнами, похожими на иллюминаторы, больше напоминают жилье инопланетян из научно-фантастических фильмов.

Район с домами-шариками построили почти сорок лет назад в качестве эконом-вариант жилья для студентов или одиноких людей.
Хозяева круглых домов пытаются использовать в них каждый квадратный сантиметр.

Аренда такой сферы стоит примерно полтысячи евро в месяц, что в шесть раз дешевле обычных домов.  Большинство жителей сфер надолго в них не задерживаются. 

Посмотреть на круглые домики приезжают со всего мира – Европы, Азии и США.

Ранее мы писали, что городские власти в Праге хотят ограничить возможность сдавать квартиры туристам через сервис Airbnb.

А жители Харькова и области превращают обычные дома в места, мимо которых нельзя пройти. В селе Нижняя Озеряна под Харьковом работает музей-усадьба "Украинская хата". 

Также мы писали о том, что 31-летний архитектор Тейлор Бод с женой Стеф построили дом на 560 кв. м. в горах Санта-Крус, что в западной Калифорнии США, потратив на жилье 10 тыс. долларов. Использовали в строительстве шины, бутылки и части сарая.

жилье, Нидерланды, шарик

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