Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

В Нидерландах среди бананов обнаружили 1,6 тонны кокаина

28 апреля, 21:07

Партия была найдена в порту Роттердама

Фото: Pixabay

В порту Роттердама, Нидерланды, сотрудники таможенной службы обнаружили партию в 1,6 тонны кокаина. Об этом сообщает NOS.

В связи с обнаружением партии наркотиков задержали 40-летнего гражданина Болгарии.

Отмечается, что полиция вела слежку за подозреваемым и наблюдала за грузом после открытия таможни. Партия кокаина прибыла из Коста-Рики.

Отмечается, что кокаин, который доставляют из Южной Америки, чаще всего прячут в бананах по двум причинам – это важный экспортный продукт региона, а также продукт, который должен быть доставлен свежим и не задерживается в порту надолго, а потому меньше вероятность проверок.

Ранее мы сообщали, что сотрудники СБУ в Одесской области разоблачили и ликвидировали морской канал контрабанды кокаина из Южной Америки. Во время осмотра груза, который везли в Европу из Южной Америки правоохранители нашли в контейнере с фруктами 12 килограмм кокаина. Стоимость "находки" по ценам теневого рынка составляет более одного миллиона долларов США.

Также сообщалось, что в Одессе СБУ изъяла кокаина на 51 миллион долларов. Кокаин был обнаружен в контейнере с бананами, которые импортировались в Украину. По имеющимся данным, наркотики планировалось переправить в страны Европы.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Нидерланды, кокаин, бананы

Вы сейчас просматриваете новость " В Нидерландах среди бананов обнаружили 1,6 тонны кокаина". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве будут судить иностранца за контрабанду кокаина

26 апреля, 11:01

Преступник прятал наркотики под обивкой заднего сиденья автомобиля

В порту Одесской области задержали контрабанду кокаина стоимостью более миллиона долларов

22 апреля, 13:19

Правоохранители ищут других причастных к преступной схеме

На Закарпатье ребенок отравился кокаином

19 апреля, 13:31

Девочка – из благополучной семьи, ее доставили в больницу

У берега Коста-Рики изъяли больше тонны кокаина

18 апреля, 11:19

Зелье было расфасовано по специально оборудованным тайникам на борту остановленного в открытом море судна

Второй раз за неделю: на берегу Черного моря нашли пакеты с кокаином

10 апреля, 12:32

Пакеты с 170 кг наркотиков высокого качества нашли возле северного побережья Болгарии

На берег Румынии выбросило 130 кг кокаина

7 апреля, 23:58

Поисковая операция охватывает 90 км побережья

Невероятная история мальчика, выросшего с ягуарами

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт

Алена Бабенко опубликовала нежное фото с внуком

Бегающая красотка, которой любуются даже звездные коллеги

У Зеленского готовят восемь законопроектов

Перед ним вставали на колени даже зеки

Золотая молодежь: звезды РФ, которые выросли в богатых семьях

"Сбрось оковы": Навка дала Загитовой профессиональный совет

Изюминки, которые сделали внешность знаменитостей узнаваемой

Купить квадрокоптер в городе от 299 грн

15 самых жутких и странных существ на планете

НБУ снизил учетную ставку: далеко ли до расцвета экономики

Сегодня, 07:51

Эксперты считают, что это "демонстрация намерений", а в перспективе ставка должна снизиться вдвое

Индекс шашлыка: как подорожали в Украине мясо, овощи и хлеб

Сегодня, 07:00

Майский пикник за год подорожал из-за лука, хлеба и зелени

Что планирует изменить в экономике команда Зеленского: интервью с Данилом Гетманцевым

26 апреля, 07:51

"Мы не можем обещать, что город-сад расцветет завтра. Всем нам – от президента до рабочего – придется много и тяжело поработать", говорит наш собеседник

Есть ли жизнь после Банковой: о политическом будущем Петра Порошенко

26 апреля, 07:38

Глава государства пообещал не сдаваться и побеждать на парламентских выборах

Украинцам раздадут по 1,5 тысячи: кто и сколько получит

Как мальчик рос с ягуарами: невероятная история

Украинцам разрешили не платить за коммуналку