В Нидерландах среди бананов обнаружили 1,6 тонны кокаина

Партия была найдена в порту Роттердама

Фото: Pixabay

В порту Роттердама, Нидерланды, сотрудники таможенной службы обнаружили партию в 1,6 тонны кокаина. Об этом сообщает NOS.

В связи с обнаружением партии наркотиков задержали 40-летнего гражданина Болгарии.

Отмечается, что полиция вела слежку за подозреваемым и наблюдала за грузом после открытия таможни. Партия кокаина прибыла из Коста-Рики.

Отмечается, что кокаин, который доставляют из Южной Америки, чаще всего прячут в бананах по двум причинам – это важный экспортный продукт региона, а также продукт, который должен быть доставлен свежим и не задерживается в порту надолго, а потому меньше вероятность проверок.

Ранее мы сообщали, что сотрудники СБУ в Одесской области разоблачили и ликвидировали морской канал контрабанды кокаина из Южной Америки. Во время осмотра груза, который везли в Европу из Южной Америки правоохранители нашли в контейнере с фруктами 12 килограмм кокаина. Стоимость "находки" по ценам теневого рынка составляет более одного миллиона долларов США.

Также сообщалось, что в Одессе СБУ изъяла кокаина на 51 миллион долларов. Кокаин был обнаружен в контейнере с бананами, которые импортировались в Украину. По имеющимся данным, наркотики планировалось переправить в страны Европы.

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