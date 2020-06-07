В Нидерландах среди бананов обнаружили больше двух тонн кокаина

Наркотики были обнаружены в партии бананов из Эквадора, предназначенной для венгерской компании,

Полиция Нидерландов более двух тонн кокаина в порту Роттердама, стоимость наркотиков оценивается в 151 миллион евро (170 миллионов долларов).

Это не первый раз, когда в порту Роттердама обнаруживают грузы с наркотиками. В этот раз наркотики были обнаружены в партии бананов из Эквадора, предназначенной для венгерской компании, сообщает Reuters со ссылкой на заявление прокуратуры Роттердама.

В прошлом году сотрудники таможни порта в Роттердаме изъяли 38 тонн кокаина кокаина.

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Напомним, не так давно в Киеве задержали мужчину, который перевозил в машине кокаина на два миллиона гривен. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 630 тысяч гривен. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Одессе СБУ изъяла кокаина на 51 миллион долларов.Кокаин был обнаружен в контейнере с бананами, которые импортировались в Украину. По имеющимся данным, наркотики планировалось переправить в страны Европы.

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