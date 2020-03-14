В Нидерландах ученые нашли антитело для коронавируса

Ученые в Нидерландах нашли антитело к коронавирусу COVID-19.
Об этом сообщает NOS.
"Это самое первое антитело, которое блокирует инфекцию, и есть большая вероятность, что оно также будет использовано в изготовлении лекарств, которые поступят в продажу", - заявил профессор клеточной биологии Франк Гросфельд.
Исследователи заявили, что открыли это антитело в лаборатории после исследования подобных Covid-19 вирусных инфекций.
"Мы должны что-то сделать, и, возможно, у нас уже что-то есть. Поэтому и начали сразу же работать в этом направлении", – добавил ученый.
Исследователи подчеркнули, что антитело должно быть протестировано на человеке, а исследование может затянуться на месяцы, поэтому они должны получить одобрение других ученых в области биологии.
В свою очередь ученый из Утрехта Беренд-Ян Бош подчеркнул, что это многообещающий шаг, но еще рано говорить о его эффективности.
Специалисты утверждают, что эффективной является профилактика, а не лечение болезни, а потому необходима вакцина, на разработку которой может уйти минимум два года.
Напомним, ранее в США заявили о намерении выделить на борьбу с коронавирусом почти 10 млрд долларов.
Ранее китайские ученые сообщили, что проводят испытания на животных шести видов вакцин против коронавируса нового типа.
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