В Нидерландах во время эксперимента с виагрой умерли 11 младенцев

Сегодня, 00:24

Каждый случай смерти ребенка из "группы силденафила" будет тщательно исследован

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Нидерландах умерли 11 новорожденных, матери которых принимали участие в научном эксперименте – во время беременности они принимали виагру. Как сообщил телеканал NOS, исследование проводилось в 10 больницах Нидерландов c 2015 года.

93 женщинам с пониженным функционированием плаценты давали силденафил – вещество, которое продается под названием виагра. Ученые надеялись, что силденафил, применяемый для лечения эректильной дисфункции мужчин и легочной гипертензии, будет способствовать улучшению тока крови через плаценту.

Эксперимент прекратили на прошлой неделе, когда независимый комитет, который следил за исследованием, обнаружил, что 17 детей родились с проблемами легких и 11 из них скончались.

Во время исследования еще 90 женщин принимали плацебо – таблетки без активных веществ. В этой группе трое младенцев родилось с поражением легких, никто из них не умер.

Руководитель исследования Вессел Ганзевоорт заявил, что каждый случай смерти ребенка из "группы силденафила" будет тщательно исследован. По его словам, не исключено, что новорожденные умерли бы в любом случае, независимо от приема матерью препарата.

Ранее мы писали о том, что будет, если девушка выпьет виагру. Ученые удивили интересным ответом и объяснили эффект препарата.

Напомним, ранее мы писали о ворах, которые вынесли из здания минобороны Великобритании запасы виагры на 6 тысяч фунтов, лишив британских военных таблеток от "мужских проблем".

Также мы сообщали о "жевательной виагре", которую презентовали в Италии.
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