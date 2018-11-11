В Нидерландах врача впервые обвинили в нарушении правил эвтаназии

Документ, написанный пациенткой, которая была подвергнута эвтаназии, был противоречив и неясен

Прокуратура Нидерландов направила в суд первое с момента легализации в 2002 году эвтаназии дело против врача, обвинив его в нарушении процедуры.

Медицинского работника будут судить за случай в 2016 году, во время которого врач помог уйти из жизни 74-летней женщине, которая жила в доме престарелых и была больна старческим слабоумием.

В прокуратуре утверждают, что у врача не было достаточных оснований для проведения эвтаназии, так как соответствующий документ, написанный пациенткой за несколько лет до смерти, был неясным и противоречивым. Кроме того, старушка периодически говорила то о своем желании умереть, то о желании жить дальше.

Врач, чье имя не разглашается, заявила что "действовала осторожно" и не понимает, почему подверглась уголовному преследованию.

В тоже время правительство Нидерландов разрабатывает законопроект, который узаконит эвтаназию здоровых пожилых людей, потерявших смысл жизни.

Напомним, что не так давно в Индии легализовали пассивную эвтаназию.

Ранее глава правительства Мехико Мигель Анхель Мансера подписал первую в истории конституцию мексиканской столицы, согласно которой, в частности, легализуется право на эвтаназию и марихуану.



