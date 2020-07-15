В Норвегии мужчина устроил резню: что случилось

Минимум три человека получили ножевые ранения в результате нападения в городе Сарпсборге на юге Норвегии. Об этом сообщила Норвежская государственная телерадиокомпания, – пишет ТАСС.

По ее информации, двое пострадавших находятся в критическом состоянии. Нападения были совершены в разных точках города.

Полицейское управление юга страны информировало о задержании одного человека, подозреваемого в совершении нападений. При этом сотрудники правопорядка подчеркивают, что преступник мог действовать не один и призывают жителей Сарпсборга оставаться дома.

Ранее сообщалось, что ранее поножовщина произошла 21 июня в кафе в поселке Иршанск Хорошевского района. Тогда конфликт между отдыхающими закончился резней – пострадали девять человек. Один из них, 28-летний местный житель, умер.

Выяснилось, что подозреваемый несколько дней скрывался в одном из дачных массивов Хорошевского района, а потом попутным транспортом добрался до столицы, где его и поймали силовики. Сейчас с 40-летним мужчиной работают следователи.

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