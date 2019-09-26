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В Норвегии загорелось российское судно: возможен взрыв

26 сентября, 17:30

Причиной пожара на "Бухте Наездник" могли стать сварочные работы

На следующий день после того, как у берегов Швеции село на мель грузовое судно с россиянами, в порту одного из норвежских городов загорелся российский траулер.

Как сообщает NRK, инцидент случился 25 сентября на борту стоявшего на якоре в Тромсе рыболовного судна "Бухта Наездник". В результате ЧП траулер перевернулся и затонул.

Портовая и береговая охрана Норвегии допускают возможность взрыва, что чревато жуткими последствиями – на борту траулера находится 200 тыс. литров дизельного топлива и бочка с аммиаком.

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Эксперты пытаются не допустить взрыва, хотя вероятность этого снижается – вода остужает судно.

Идет эвакуация – движение в радиусе 300 метров вокруг "Бухты Наездник" перекрыто, а расположенная неподалеку больница отложила часть операций.

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Как сообщается, никто из 29 членов экипажа в результате произошедшего не пострадал, всех их эвакуировали.

Норвежские пожарные считают причиной случившегося сварочные работы в задней части судна, но правоохранители эту информацию пока не подтверждают.

Напомним, ранее в этом году российское грузовое судно врезалось в автомобильный мост в Южной Корее. Причем за 40 минут до аварии оно попало в другую аварию, задев круизный лайнер. Капитан судна также оказался пьян.

А всего несколько месяцев назад в Керченском проливе сел на мель российский теплоход, который перевозил 4,3 тыс. тонн угля.

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Россия Норвегия корабль эвакуация судно траулер

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