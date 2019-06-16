В Нотр-Даме прошла первая служба после пожара, фото

Для безопасности люди в храме одели каску

















В соборе Парижской Богоматери впервые после разрушительного пожара провели церковную службу. Месса состоялась спустя ровно два месяца после традегии, в субботу, 15 июня. Об этом написала пресс-служба храма в Twitter.

Службу провел архиепископ Парижа монсеньор Мишель Опети, на котором в целях безопасности была каска. На службе присутствовали около 30 человек, половина из них – священнослужители, а другая – реставраторы, волонтеры и верующие.

Церемония началась в 18:00 по местному времени.

Напомним, в Соборе Парижской Богоматери во Франции 15 апреля вспыхнул пожар. По предварительным данным, огонь вспыхнул на верхних уровнях здания и мог быть связан с идущими в нем ремонтными работами.

В результате случившегося у собора рухнула крыша и знаменитый шпиль. В то же время, как сообщали службы спасения и представители администрации храма, удалось спасти и его колокольни, и все хранившиеся внутри реликвии.

Также сообщалось, что пока удалось собрать только 9% из обещанных пожертвований на его реконструкцию. Так, по данным французской радиостанции Franceinfo, из общей суммы в 850 млн евро, предложенной четырем фондам и государству, пока что пожертвовали лишь 80 млн.

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