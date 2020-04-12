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В Нотр-Даме провели первую службу после пожара: видео

12 апреля, 05:55

Татьяна Очеретяна

Для безопасности священнослужители одели защитные каски

В соборе Парижской Богоматери впервые после масштабного пожара, произошедшего в апреле прошлого года, провели службу. Об этом сообщает BFM.TV

Отмечается, что богослужение в Нотр-Даме провел архиепископ Парижа Мишель Опети. В церемонии приняло участие ограниченное количество священнослужителей и несколько известных французских художников, в том числе известный скрипач Рено Капюсон.

Они надели белые защитные пластиковые каски.

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Кроме того, в собор впервые после пожара занесли реликвию – терновый венок Иисуса, который чудом удалось спасти во время пожара в апреле прошлого года.

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Напомним, реконструкция Cобора Парижской Богоматери после мощнейшего пожара обойдется французским властям в миллиард евро. Такую оценку восстановления обрушившегося свода и уничтоженного огнем интерьера озвучил французский архитектор Жан-Мишель Вильмот.

Кроме того, стало известно, что удалось спасти после пожара в соборе Парижской Богоматери. Шпиль собора в результате пожара обрушился, размещенные на нем 16 медных статуй не пострадали.

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служба Нотр-Дам де Пари пожар Собор Парижской Богоматери

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