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В новостройке Батуми оборвался лифт с пассажирами: есть пострадавшие

24 июня, 11:12

Пострадавшие требуют привлечь к ответственности компанию-застройщика

Фото Имеди
Фото Имеди.

Лифт с девятью пассажирами сорвался с третьего этажа в Батуми, Грузия. Об этом сообщает телеканал "Имеди".

Случай произошел в 22-этажной новостройке на улице Кобаладзе. При падении несколько человек получили незначительные травмы, одному понадобилась госпитализация.

Как отмечается, дом был заселен до сдачи в эксплуатацию – статус объекта "строящийся". Уже почти год там живут около 30 семей. Всем им приходится пользоваться одним лифтом – грузовым, у которого у нет дверей. Альтернативы у жильцов нет.

Теперь пострадавшие требуют привлечь к ответственности компанию-застройщика.

"Утверждалось, что лифт безопасен. Сам по себе он не работал, там всегда был один сопровождающий. Именно он переведен в клинику. Лифт сорвался с третьего этажа, все мы свалились в шахту. У нас легкие повреждения", - сказала журналистам одна из пострадавших.

Как мы писали ранее, в мае в Днепре оборвался лифт вместе с людьми. В момент обрыва троса в лифте находились двое людей – муж с женой. К счастью, люди отделались испугом. Спасатели достали их с помощью лестницы.

А вот 2 января в Сумах в многоэтажном доме оборвался лифт, в котором находилась коляска с двухмесячным мальчиком. Ребенок погиб. В ходе расследования стражи порядка задержали двух подозреваемых: директора и одного из сотрудников "Горсумылифт".

Позже стали известны причины гибели младенца в лифте многоэтажки в Сумах. Как выяснилось в ходе расследования, в лифте с первого этажа поднимались мать новорожденного и его дедушка. Первой из лифта вышла мать, а следом за ней мужчина. Когда дедушка начал вытаскивать коляску с ребенком из лифта, подъемник поехал вниз. Мужчина пытался спасти внука, но у него это не получилось. 

Ковпаковский районный суд города Сумы избрал меру пресечения подозреваемым в гибели младенца в лифте многоэтажного жилого дома в виде домашнего ареста.

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Тег Грузия, лифт, Батуми, обрыв, пострадавшие

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