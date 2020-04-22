В ООН бьют тревогу: человечество ждет голод "библейского масштаба"

Еще недавно Организация Объединенных Наций била тревогу из-за того, что дикие конспирологические теории заражают интернет, а теперь предупреждает о другой общечеловеческой опасности – голоде библейского масштаба. Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли заявил, что если ничего не делать, то через несколько месяцев человечество ждет еще и пандемия голода.

Поэтому, чтобы предупредить худший гуманитарный кризис со времен Второй мировой войны, лидерам следует не допустить перебоев в финансировании продовольственных программ и торговле. Он добавил, что сейчас голодная смерть угрожает 130 миллионам людей, но из-за коронавируса это число может вырасти вдвое. Больше всего ООН беспокоит ситуация в странах, где идет война, – Сирии и Йемене. А также в Конго, Судане и Эфиопии.

Напомним, ранее сообщалось, что во время пандемии в ряде стран мира будет установлен диктаторский режим. Когда у власти нет эффективных решений, велик соблазн прибегнуть к арсеналу тоталитаризма.

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