В ООН подсчитали, сколько Британия потеряет при жестком Brexit

Большая часть потерь придется на экспорт автомобилей, продукцию животноводства, а также на одежду и текстиль

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Великобритания потеряет не менее 16 млрд долларов своего экспорта, если выйдет из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit. Такой прогноз содержится в опубликованном во вторник в Женеве исследовании Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

"Исследование указывает на то, что Brexit без сделки приведет к потерям экспорта по меньшей мере на 16 млрд долларов", - отмечают эксперты ЮНКТАД.

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Подчеркивается, что большая часть потерь придется на экспорт автомобилей (5 млрд долларов), продукцию животноводства (2 млрд), а также на одежду и текстиль (около 2 млрд).

Вместе с тем, как считают в ЮНКТАД, "эти потери могут быть гораздо большими вследствие нетарифных мер, контроля на границах и, как следствие, нарушения существующих между Соединенным Королевством и ЕС производственных сетей".

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Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем — на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. После ее ухода кресло британского премьера занял Борис Джонсон, который обещал осуществить Brexit без сделки, если Брюссель не согласится с главным требованием Лондона и не исключит из нее положение о "бэкстопе" (режим пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit).

Как мы уже сообщали, Борис Джонсон допустил, что "жесткого" Brexit можно избежать, если Евросоюз сам предложит компромиссные варианты новой сделки между Брюсселем и Лондоном. Общаясь с местными фермерами, он заверил их в государственной поддержке в случае проблем с выходом на привычные рынки после Brexit.

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