В ООН прокомментировали решение Трампа отменить встречу с Ким Чен Ыном

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен отменой встречи лидеров КНДР и США – Ким Чен Ына и Дональда Трампа, планировавшейся на 12 июня в Сингапуре. Об этом административный глава всемирной организации заявил в четверг, выступая в Женевском университете с речью о планах ООН в сфере разоружения, об этом сообщает ТАСС.

"Я глубоко обеспокоен отменой планировавшейся в Сингапуре встречи между президентом Соединенных Штатов и лидером Корейской Народно-Демократической Республики. Я призываю стороны продолжить диалог, чтобы найти путь к мирной и поддающейся проверке денуклеаризации на Корейском полуострове", – сказал Гутерриш.

Как известно, Трамп ранее в четверг уведомил Ким Чен Ына о том, что принял решение отказаться от участия в планировавшейся на 12 июня двусторонней встрече в Сингапуре. Одновременно глава американской администрации заверил, что сохраняет потенциальную готовность к проведению этих переговоров в будущем.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов предоставить гарантии безопасности лидеру КНДР ради достижения конечной цели – "полной денуклеаризации" Корейского полуострова.