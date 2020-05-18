Франция опять закрывает школы из-за новых заражений коронавирусом

Вскоре после выхода из карантина в Ницце и других городах закрыли несколько школ из-за вспышек COVID-19

Вскоре после того, как во Франции решили возобновить учебный процесс в школах, ряд регионов снова закрыл учебные заведения из-за новых случаев заражения коронавирусом.

Как сообщил 18 мая телеканал BFM, до 28 мая закрыта частная школа в Ницце, где 11-летний ученик сдал положительный тест на коронавирус. Сейчас учителя и другие школьники, которые вступали с ним в контакт, должны сдать анализы, а школу продезинфицируют.

Закрыли несколько учебных заведений в муниципалитетах Суайо и Ла-Курон – у преподавателя и представителя руководства школы был обнаружен коронавирус. По предварительной информации, зараженные "не находились в контакте с детьми".

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В департаменте Дордонь заразился школьный повар, в связи с чем занятия были перенесены на более поздние сроки.

Напомним, что Франция занимает одно из лидирующих мест в Европе по распространению вызываемой коронавирусом болезни COVID-19. По состоянию на 18 мая в стране обнаружено почти 180 тысяч инфицированных, из которых более 28 тысяч скончались.

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При этом ранее в этом месяце французский парламент окончательно утвердил законопроект о продлении до 10 июля режима чрезвычайного санитарного положения в стране в связи с пандемией.

При этом с 11 мая постепенно начали возобновлять работу школы и детские сады – в ближайшие дни планируют открыть около 86% из 50,5 тыс. школ. Соответственно, за школьные парты вернутся более 1,5 млн из 6,7 млн учеников, а на работу выйдет половина преподавательского состава.

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В то же время, министр исследований и инноваций Франции Фредерика Видаль считает, что вакцина может появиться не раньше осени 2021 года.

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