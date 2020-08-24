В Париже футбольные фанаты устроили массовые погромы (фото, видео)

В Париже фанаты "Пари Сен-Жермен" после поражения команды в финале Лиги чемпионов устроили массовые погромы. Болельщики били витрины магазинов и жгли автомобили на улицах.

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Беспорядки фанаты устроили на Елисейских полях, где, к слову, запрещены массовые собрания из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

Видео: Mash

Чтобы усмирить болельщиков, на улицы города направили полицейских – тем для разгона пришлось применить слезоточивый газ.

Видео: Mash

Отметим, что массовые погромы начались после матча "Пари Сен-Жермен" против мюнхенской "Баварии", который прошел в Лиссабоне. Игра завершилась победой немецкого клуба со счетом 1:0. Игроки устроили грандиозное празднование прямо на поле. Добавим, что мюнхенская "Бавария" в шестой раз в истории выиграла Лигу чемпионов. Интересно, что победный гол записал на свой счет бывший игрок парижского клуба Кингсли Коман, которого некоторое время назад посчитали неперспективным и списали.

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Смотрите обзор финала Лиги чемпионов "ПСЖ" – "Бавария":

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