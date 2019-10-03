В Париже глухонемой полицейский убил четырех коллег: подробности, фото и видео

Жертвами нападения стали четыре находившиеся в префектуре человека, среди них - минимум одна женщина

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В Париже, где ранее неизвестный убил ножом двух человек, произошло новое убийство. Нападение полицейского на сослуживцев в префектуре полиции Парижа привело к гибели пяти человек, включая самого нападавшего, сообщают французские СМИ.

Жертвами нападения стали четыре находившиеся в префектуре человека, среди них – минимум одна женщина. По некоторым данным, все они – сотрудники полиции.

Затем стражи порядка застрелили нападавшего во дворе префектуры.

Ранее в четверг сообщалось, что неизвестный напал на сотрудников полиции в отделении полиции, расположенном на острове Сите в центре Парижа.

По сообщениям местных СМИ, нападавший сам также работал в этом отделении, он занимался административной работой. Телеканал BFMTV утверждает, что напавший – 45-летний инвалид, предположительно – глухонемой.

В качестве основной версии нападения следователи рассматривают внутренний конфликт между сослуживцами.

Территория вокруг места происшествия оцеплена, ближайшая станция метро закрыта.

Ранее сообщалось, что во Франции грабители-неудачники попались на уловку инкассаторов.

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