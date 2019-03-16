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В Париже на акциях "желтых жилетов" полиция задержала почти сто человек: появились новые фото

Сегодня, 18:25

Протестующие подожгли отделение банка и разграбили несколько магазинов

В Париже на акциях "желтых жилетов" полиция задержала почти сто человек: появились новые фото Евросоюз Протестующие подожгли отделение банка и разграбили несколько магазинов

В столице Франции, Париже, во время акции протеста "желтых жилетов", которые сопровождались беспорядками и стычками с полицией, были задержаны 94 человека.

По данным Министерства внутренних дел страны, на акцию вышли около 10 тысяч парижан, сообщает телеканал BFMTV.

Протестующие подожгли отделение банка, разграбили магазины на Елисейских полях, а также бросали брусчатку в силовиков. В свою очередь, полицейские применили слезоточивый газ и водометы, поскольку протесты вновь стали ожесточенными после нескольких недель относительного спокойствия во время маршей и сокращения числа участников.

По данным МВД Франции, на предыдущей неделе, в 17-й по счету волне общенациональных протестов, принимали участие 28,6 тысяч человек.

А субботой ране в акции приняли участие 39,3 тыс. человек, из которых 4 тыс. – в столице. Сами "желтые жилеты" опровергают эти данные и утверждают, что полицейские занижают число демонстрантов.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон назвал движение "желтых жилетов" отражением "гигантского коллективного провала", в котором он также поучаствовал.

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Тег Франция, Париж, аресты, желтые жилеты

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