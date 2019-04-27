В Париже началась очередная акция "желтых жилетов"

На улицы французской столицы вышли сотни активистов

Фото: AFP.

В Париже проходит очередная акция "желтых жилетов" – на улицы города вышли сотни протестующих. Об этом сообщают местные СМИ.

Манифестация, получившая название "Общий ответ", началась около 14:00 в районе Монпарнаса. Пока что никаких инцидентов во время манифестации не случилось. Эта акция проходит в ответ на пресс-конференцию президента Франции Эмманюэля Макрона, прошедшую в четверг. Она была посвящена социально-экономической ситуации в стране и реформам, которые намерено провести правительство в ответ на непрекращающиеся акции протеста "желтых жилетов".

Ранее мы писали о том, что лидеры "желтых жилетов" выступили с критикой предложенных президентом Франции реформ президента Франции Эммануэлем Макроном реформ и анонсировали новые акции протеста.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон отверг возможность проведения каких-либо переговоров с радикально настроенной группировкой, образовавшейся внутри движения "желтых жилетов".

Мы также писали, что Макрон поручил французским правоохранительным органы разработать меры, чтобы погромы в Париже больше не повторились.

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